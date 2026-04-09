Çağrı Bey, Somali'ye ulaştı ve Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir sayfa açıyor

Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için 'Bismillah' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gemi, Akdeniz'i baştan sona geçerek Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açıldı. Ardından Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı.

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen "Curad"dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.

Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

SONDAJ ÇALIŞMALARININ 288 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

"7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunuyor.

Sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in görevinde enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Öte yandan güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

Ayrıca sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak.

ÇAĞRI BEY, MOGADİŞU LİMANI'NDA TÖRENLE KARŞILANACAK

Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.

Karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürmesi bekleniyor. Gemi kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak.

Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalarla şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

ÇAĞRI BEY’İN MOGADİŞU’YA ULAŞMASIYLA SOMALİ AÇIKLARINDAKİ ENERJİ ARAYIŞINDA YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in Mogadişu’ya ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Bakan Nur, Türkiye’nin Somali’de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Nur, “Yükünü umut dolu yarınlardan alan Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, bugün itibarıyla göz bebeğimiz Mogadişu’ya ulaştı. Yarın itibarıyla Çağrı Bey’i zenginliklerimizi keşfetmek üzere dualarla birlikte Somali açıklarına uğurlayacağız. Müjde Rabb'imizdendir.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinde yeni aşamaya geçildiğine işaret ediyor.

Daha önce Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle başlatılan çalışmaların, Çağrı Bey’in devreye girmesiyle sondaj aşamasına taşınması bekleniyor.

"SOMALİ’NİN PETROL VE DOĞALGAZ POTANSİYELİ ORTAYA KONULACAK"

Uzmanlar, derin deniz sondaj faaliyetlerinin başlamasının, Somali’nin petrol ve doğalgaz potansiyelinin somut olarak ortaya konulması açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekiyor. Bu süreçte elde edilecek verilerin, ülkenin enerji politikalarına ve ekonomik kalkınma hedeflerine yön verebileceği değerlendiriliyor.

Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken sürecin hem bölgesel enerji dengeleri hem de Somali ekonomisi açısından stratejik sonuçlar doğurması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu’da kurulan TÜRKSOM Askerî Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.