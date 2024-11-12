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DHA

Balıkçılıkta 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

2024-2025 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı.

Çanakkale’de av sezonunun başlamasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı.

Lüfer de balık tezgahlarında yerini aldı.

Balığın bollaşmasıyla birlikte vatandaşlar rağbet gösteriyor.

"Denizlerin prensi" olarak adlandırılan lüfer, kilosu 1.200 liradan satılıyor.

Palamudun tanesi ise 150 liradan satılıyor.

"BU SEZON BALIK BOL"

Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, bu sezon balık çeşitlerinin bol olduğunu belirterek, şöyle konuşuyor:

Bu sene av sezonumuz bereketli geçti. Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor.

"LÜFER SEZONU GEÇ BAŞLADI"

Lüfer sezonunun bu sene geç başladığını ifade eden Hasan Doğuş Tunç, şu bilgileri aktardı:

Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğaz'da da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var.

BALIK FİYATLARI