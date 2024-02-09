Çanakkale'de ıhlamur ve papatya fiyatları rekora koştu Kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalıkların artması, vatandaşları aktarlara yönlendirdi. Bu aşamada Çanakkale'deki ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin lirayı, papatyanın ise 4 bin lirayı buldu.

İHA

Grip, boğaz ağrısı çekenler ve bitki çayları ile rahatlamak isteyenlerin adresi aktarlar.

Kış aylarında fazla tüketilen bitkilerden biri olan ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin lirayı buldu.

Adı "tıbbi" olarak geçen papatyanın fiyatı ise 4 bin liraya ulaştı.

Ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasına gerekçe olarak, mahsulün az olması ve toplanmasının maliyetinin fazla olması gösteriliyor.

Fiyatlarının yüksekliği nedeni ile ıhlamur çiçeği ve papatyayı vatandaşlar gramla satın alıyor.

Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor.

"Hiçbir yan etkisi yok"

Çanakkale'de 15 yıldır aktarlık yapan Kamuran Burcu, çiçek ıhlamur hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamurdan daha lezzetli ve güzeldir içimi. Çok güzel hoş bir kokusu var. Sıcak suyu gördüğü zaman daha hoş bir kokusu var. Kilosu 2 bin lira. Çiçek ıhlamur öksürüğe, gribal enfeksiyona iyi gelir. Yanına tarçın ve karanfil ilave edersek daha güzel olur. Hiçbir yan etkisi yok. Bebeklere dahi verilebiliyor. Bu ürünleri dikkatli kullanmak gerekiyor. Çiçek ıhlamuru toplamak çok zor. Yapraklının fiyatı daha uygun ama çiçekleri daha makbul ıhlamurun. Her zaman ıhlamurumuz pahalıdır, fiyatı yüksektir.

"Ihlamuru her zaman tüketebilirsiniz"

Ihlamurun 4 mevsim kullanılan bir bitki olduğunu belirten Kamuran Burcu, şöyle konuştu:

Hiçbir yan etkisi yok. Hamileler, bebekler ve çocuklar kullanabilirler. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona iyi gelir. Çok güzel hoş tadı vardır. Kokusu güzeldir. Bunu her zaman tüketebiliriz.

"Piyasada papatya kalmadı"

Bir iki aydır papatya piyasada kalmadı. Bu tıbbi papatyadır. Uzmanların tavsiye ettiği. Kırlardan bahçelerden topladığımız papatya değildir. Bunun cinsi farklıdır. Şu anda çiçek ıhlamurumuzun kilosu 2 bin lira, papatyanın kilosu da 4 bin lira oldu.

"Papatya rahat uyku sağlar"

Papatya ne işe yarar dersek, sakinleştirir, rahat uykuya dalmamıza yardımcı olur. Bunu da tavsiye ediyoruz. Öksürüğe iyi gelir. Bunun da pek çok faydaları vardır. Hatta kozmetik sanayide de kullanılır. Saçların rengini açmakta yardımcı olur. Genç kızlarımız özellikle çok kullanırlar. Şu anda piyasada hiç yok. Toptancımızda bulamadık. Hiçbir yerde papatyamız yok.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)