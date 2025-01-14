CANiK, ihracat hedefleri için uluslararası fuarlara katılıyor

AA

Türkiye'de savunma sanayii ürünlerinin ihracatı artmaya devam ediyor. Bu artışta tanıtımlar büyük rol oynuyor.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2025'te ihracat hedeflerini artırmak amacıyla pek çok küresel etkinlikte ürünlerini sergileyecek.

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Savunma sektöründe ekosistem algısını, uluslararası düzeyde en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeni proje ve işbirlikleri için mücadele ediyoruz." açıklamasında bulundu.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı SYS Grup, 2025'te ihracat hedeflerini artırmak amacıyla pek çok küresel etkinlikte ürünlerini sergileyecek.

17 ULUSLARARASI FUARA KATILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 28 artıran SYS Grup şirketleri, yıl boyunca 5 kıtada düzenlenecek 17 uluslararası fuara katılarak küresel pazardaki etkinliğini artırmayı planlıyor.

AÇILIŞ ABD VE İNGİLTERE'DEKİ FUARLARLA OLACAK

Şirket ilk olarak ocakta ABD'deki dünyanın en büyük hafif silah fuarı olan SHOT Show ve İngiltere'deki zırhlı kara araçları etkinliği IAV 2025'e katılacak.

ABD'DE İLK 5 MARKA ARASINDA

ABD'de ilk 5 marka arasında yer alan CANİK, 21-24 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show'da hem yeni ürünlerini tanıtacak hem de pazarındaki güçlü konumunu pekiştirecek.

SERGİLEMEDE ÖNE ÇIKACAK MARKALAR

IAV 2025 ise 21-23 Ocak'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Grup şirketleri, zırhlı kara araçları ve savunma ekipmanlarının tanıtıldığı bu etkinlikte, yüksek teknoloji uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve AEI Systems'ın dünyaca meşhur orta kalibre toplarının yanı sıra CANiK’in 12.7x99 mm uçaksavar ailesinin tüm ürünleri M2 QCB, M2F ve M3'e kadar geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek. SYS bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS gibi markalar, etkinlikte iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

2025'TE 250 MİLYON DOLARLIK CİRO HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2025'te 250 milyon dolarlık konsolide ciro hedeflediklerini bildirdi.

İHRACAT HEDEFİNDE TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI

Aral, bunun 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye'deki üretimlerden gelmesini beklediklerini vurgulayarak, "Üç kıtada, 7 tesisimizde ürettiğimiz hem sivillere hem platform üreticilerine hem de devletlere hitap eden ürünlerimizi etkinlik ve fuarlar ile son kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Ocak ayında da ABD'de sivil pazara odaklı bir etkinlik gerçekleştirirken, İngiltere'de tamamen platform üreticilerine ve devletlere odaklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADAKİ ETKİSİ ARTIRILACAK

2022'de SYS Grup bünyesine katılan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ın, küresel çapta etkinliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Aral, şirketin IAV Fuarı'nda da yoğun iş birliklerine imza atmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: