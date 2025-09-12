ÇAYKUR'dan yoğun yaş çay hasadı nedeniyle kapasite uyarısı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının kesintisiz ve günlük sınır olmadan sürdüğünü, ancak hasadı hızlandırma çabalarının kapasiteyi zorlayabileceğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde üreticilerin yaş çay hasadını kısa bir süre içerisinde tamamlama eğiliminde olması nedeniyle fabrikalarda yoğunluk oluştuğu ifade edildi.

ÇAYIN KALİTESİNİ SAĞLAMAK İÇİN

Açıklamada, bu durumun fabrikalarda imalat için bekleyen yaş çay stoklarının artmasına sebep olduğuna işaret edilerek, "Bu durum çayımızın kalitesini koruma konusunda önlem almayı gerekli kılmaktadır. Oysa içinde bulunduğumuz üçüncü sürgün yaş çay dönemi, iklimsel şartları itibarıyla çayımızın tazeliğini koruması konusunda diğer sürgünlerden farklı olarak oldukça avantajlıdır." denildi.

YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İSTENİYOR

Bu koşulların çayların tazeliğini koruduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle makineli tarımın sağladığı hız nedeniyle, hasadı bir an önce bitirme yaklaşımı kapasitemizi zorlayacak şekilde yoğunluk yaratabilir. Oluşan yoğunluk ortamının ise hiçbir paydaşımıza yarar sağlamayacağını siz kıymetli üreticilerimize tekraren hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.