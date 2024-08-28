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Ekonomi



Cevdet Yılmaz: 20 yılda Türkiye'de kişi başına düşen GSYH artışı yüzde 257

Cevdet Yılmaz: 20 yılda Türkiye'de kişi başına düşen GSYH artışı yüzde 257 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kurumların hesapladığı rakamların "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diyenleri yalanladığını beyan eden bir açıklama yaptı.