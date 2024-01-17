Cevdet Yılmaz: 2024 yatırımlarında en yüksek pay ulaştırma ve haberleşmeye 2024 Yılı Yatırım Programı'na göre yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım yapılacak proje sayısı ve ağırlıklarına yönelik açıklama yaptı.

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cevdet Yılmaz, mesajında yatırım programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zorunluluk gösteren projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup öncelikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri öne aldıklarını beyan etti.

Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verildiğini belirtti.

"Ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik"

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam ettiklerini belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12'nci Kalkınma Planında yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programdaki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirmiştik. Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12'nci Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik.

"12 binin üzerinde projenin toplam tutarı 7,3 trilyon TL'ye ulaştı"

2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarının yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

2024 Yılı Yatırım Programı'nın projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır.

"Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturulacak"

Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)