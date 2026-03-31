Eskişehir'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü

Eskişehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de Afyonkarahisar kara yolunun Karapazar Mahallesi mevkiinde seyreden M.Ç. (60) yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Zafer Çivi (48) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan eşi Kezban (43) ve kızı Ela Can Çivi (18) yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede Kezban Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kezban Çivi'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü M.Ç., jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde tırın karşı şeride geçtiği ve otomobille çarpışarak yoldan çıktığı yer alıyor.