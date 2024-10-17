Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe teklifini tanıttı

Haber Merkezi

Meclis'te bütçe maratonu başlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bütçe bağlama toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazır hale gelen, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi hakkında bilgi verdi.

Tanıtımda, 2025 yılı bütçe kapsamında 207 kamu idaresinin bütçesi yer aldığı ve bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olacağını ve bütçe dengesinin yüzde - 3,1 olduğu belirtildi.

"BÜTÇEDE DEPREMİN YÜKÜ AZALIYOR"

Bütçede depremin yerine de değinen Yılmaz, depremin getirdiği yükün önümüzdeki dönem önemli bir biçimde azalacağını belirterek şöyle konuştu:

Bugün 2025 yılı bütçesi hakkında bilgileri paylaşmak üzere buradayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen planlarımızı yaptık. Bütçemiz yatırımı, üretimi, istihdamı önceleyen bir perspektifte hazırlandı. İşçisi, emeklisi, genci ve yaşlısıyla tüm taraflar düşünülerek planlandı. Çevresel faktörler ve yeşil dönüşüm düşünüldü. Tarımdaki politikalar baz alındı. Kamu ihtiyaçlarını da içine alan bir yapıda mali disiplinin ve ekonomik istikrarın sağlanması ile uyumludur.

"2026'DA ENFLASYON DÜŞECEK"

Daha önce önce öngördüğümüz gibi dezenflasyon sürecimiz Mayıs 2024'ten itibaren başlamıştır. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. 2026'da enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. Güven ve huzur ortamını sürdürmeye devam edeceğiz.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİM BÜTÇESİNE

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin 1 trilyon 402 milyon liraya çıkartıldığını, eğitim harcamalarının 2 trilyon 180,7 milyar liraya çıkartıldığını belirterek, "Gelenek devam etti ve yüzde 14,8 ile en büyük pay eğitime ayrıldı." dedi.

SAĞLIĞA AYRILAN PAY

"Sağlık, başka bir önem verdiğimiz alanı oluşturuyor" diyen Yılmaz, sağlığa 2025'te 1 trilyon 106 milyar lira ayrıldığını ve toplam kaynağın 2 trilyon 435 milyara ulaştığını belirtti.

Yılmaz'ın bütçeden ayrılan kaynaklara ilişkin verdiği diğer bilgiler söyle:

Sosyal yardım ve desteklere: 1 trilyon 933 milyar lira

Tarıma: 705,6 milyar lira

Reel kesime: 561 milyar lira

Savunma sanayiine: 1 trilyon 608,4 milyar lira

Yatırımlara: 1 trilyon 560 milyar

"BÜTÇEMİZİ TCMB BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNACAĞIZ"

Yılmaz sözlerine son verirken şu ifadeleri kullandı:

İnsan odaklı bir anlayışla ilerliyoruz. Daima çalışanlarımınız yanında olduk. Hükümet olarak çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde zam yaptık. Kamu görevlilerini mali hakları artırılmıştır. En düşük emekli aylıklarında da iyileştirme yaptık.

Sosyal adaleti sağlamak için hazırladığımız bütçemizi TCMB bütçe komisyonuna sunacağız.

Büyürken itibarı artan, refahı artan Türkiye için tarihi yürüyüşümüze devam edeceğiz. Durmaksızın bir ekip ruhu ile organize olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.

BÜTÇE MARATONUNUN TAKVİMİ

-2025 yılı merkezi yönetim bütçesi, TBMM'ye sunulacak.

-Meclis’e sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

22 EKİM

-Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyon'da sunum yapacak.

-Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

30 EKİM

-Bütçenin geneli üzerinde görüşmeler 30 Ekim'de başlayacak.

-Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından kurum bütçelerinin görüşmeleri başlayacak.

-Ele alınacak ilk kurum TMBB Başkanlığı olacak.

-Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak

-Son olarak da Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

-Komisyonda bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek.

MÜZAKERELER 1 AY SÜRECEK

-Müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor.

BÜTÇE MESAİSİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

-Meclis'in bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

-Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından görüşmeler aralık ayı başında Genel Kurul'da devam edecek.

-Meclis Genel Kurulu 12 gün boyunca aralıksız mesai yapacak.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Görüşmeler boyunca Meclis'e misafir alınmayacak, partiler grup toplantılarına ara verecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesi olacak.