Cevdet Yılmaz: Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 37 milyar dolara ulaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda Afrika kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, Tanzanya ile yapılacak çalışmaların çerçevesini çizdi.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda bir konuşma yaparak, Türkiye'nin Afrika kıtasının her alanda gelişmesine katkıda bulunmaya devam edildiğini aktardı.

Afrika'ya 62 noktaya uçan THY, TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar eliyle kardeş kıta ve oradaki halklarla daima gönül gönle olduklarını kaydeden Yılmaz, Afrika'da 2002 yılında 12 olan büyükelçilik sayısının bugün 44'e ulaştığını belirtti.

"İş konseylerinin sayısı 48'e ulaştı"

Cevdet Yılmaz, "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile daha da artan temasların hem kıta ülkeleriyle olan güçlü siyasi ve dostluk bağlarında hem de ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinde kendisini gösterdiğine işaret ederek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Afrika ülkeleriyle kurulan iş konseylerinin sayısının 48'e ulaştığını belirtti.

"Müteahhitlik firmaları 87 milyar dolarlık 1.885 projeyi üstlendi"

Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değerinin 10 milyar doları aştığını dile getiren Yılmaz, kıtada faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarının bugüne kadar piyasa değerinin yaklaşık 87 milyar dolar olan 1.885 projeyi üstlendiğini anlattı.

Kazan-kazan ilkeleri işliyor

Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerin karşılıklı anlayış ve kazan-kazan ilkeleri temelinde her geçen gün geliştirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

Afrika kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında ihracatımızın 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara, ithalatımızın ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Bunlar çok önemli gelişmeler ama hala katedecek çok mesafemiz var. Bunu da ifade etmek isterim.

"Türkiye'nin Afrika'yla ilgili bakış açısı son derece güçlü"

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika'yla ilgili bakış açısının son derece güçlü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

Biz, 21. yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Afrika Yüzyılı' olacağına inanıyoruz. Afrika son derece genç ve dinamik bir kıta. Geçmişte Kalkınma Bakanı olarak uzun süre görev yaptım. O dönemde de hep altını çizerdim. Nüfus dinamikleri çok önemli. 21. yüzyılda dünyadaki nüfus artışının yarıya yakının Afrika'dan geleceği düşünülüyor. Ve bu nüfus, genç, dinamik nüfus daha iyi eğitimle ve girişimci bir kültürle dünya ekonomisine katıldığında hem dünya ekonomisinin gelişimine güç verecektir hem de Afrika'yı çok farklı bir seviyeye taşıyacaktır. Buna yürekten inanıyorum.

"Yaşlanmadan zenginleşmek lazım"

Yaşlanmadan zenginleşmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bazı kıtaların ve ülkelerin Avrupa başta olmak üzere yaşlandığını gördüklerini söyledi.

Yılmaz, bu yaşlı kıtaların zenginleşmişlerse yaşlı nüfuslarıyla idare edebileceğini vurgulayarak, "Ama hem yoksul hem de yaşlı olursanız işte o çok kötü. Dolayısıyla yaşlanmadan zenginleşmek lazım. Bunu da Afrika'nın başaracağına ben yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ziyaret ikili ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak"

Yılmaz, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak, tarihi önemde bir kilometre taşı olduğunun altını çizerek, dün Ankara'da verimli toplantılar yapıldığını, çok önemli anlaşmalar imzalandığını anlattı.

Tanzanya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde, 14 yıl sonra yapılan bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, dost ülke Tanzanya ile 2003 yılında yaklaşık 11 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin, 2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

"Türk firmaları, Tanzanya'nın altyapı ve yatırım ihtiyaçları için iş birliğinde öne çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

Türk müteahhitleri günümüze kadar Tanzanya'da 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet proje üstlenmişlerdir. Son derece önemli bir rakam olduğunu görüyoruz. İyileşen yatırım ortamı ve olası iş birliği fırsatları, Türk firmalarının Tanzanya'ya olan ilgisini artırmaktadır. Dünya çapında rekabetçi, kurumsal ve uzmanlaşmış yapısıyla Türk firmaları, Tanzanya'nın altyapı ve yatırım ihtiyaçları için iş birliğinde öne çıkmaktadır.

"Türkiye, Afrika'ya çok farklı bir perspektifle yaklaşıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Şunun da altını çizmek isterim: Türkiye olarak bizim geçmişimizde bir sömürgecilik bagajı yok çok şükür. Türkiye, Afrika'ya çok farklı bir perspektifle yaklaşıyor. Kazan-kazan prensibiyle yaklaşıyor. Gittiği her yerde firmalarımız o ülkeye de değer katıyorlar. Oradaki işletmeciliğin, girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Oradaki iş gücünün niteliğini bir taraftan artırıyorlar. Bu anlamda Türk firmalarının hem ticari hem de ikili ilişkilerimiz anlamında son derece olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etmek isterim.

1 milyar dolar ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın önlerine 1 milyar dolar ticaret hedefi koyduğunu belirten Yılmaz, kamu ve özel sektör olarak birlikte çalıştıklarında bu hedefi yakın zamanda yakalayacaklarına ve çok daha ötesine geçeceklerine inandığını belirtti.

"Pek çok fırsat alanı var"

Türk firmalarının Tanzanya'da üstlendiği büyük çaplı projelerin gelecek vadettiğini ve örnek olduğunu kaydeden Yılmaz, enerji, madencilik, ulaştırma, turizm, tarım, gıda, yenilenebilir enerji ile müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere Türkiye-Tanzanya işbirliklerini genişletecek pek çok fırsat alanı bulunduğunu, Türk inşaat sektörü açısından özellikle konut, alışveriş merkezleri, kongre ve konferans merkezleri ile yol ve köprü inşasına yönelik iş imkanları olduğunu bildiklerini dile getirdi.

"Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye-Tanzanya ikili ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinde bugün ulaşılan rakamları önümüzdeki dönemde çok rahat aşacağınıza inanıyorum." diyen Yılmaz, hedeflerinin iki ülkenin artılarını öne çıkararak, kardeşlik, dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde yeni işbirliği imkanları yaratmak olduğunu dile getirdi.

"Ortak amaç, tesis edilecek olan iş ve yatırım süreçlerini kolaylaştırmak"

Ortak amacın, tesis edilecek olan iş ve yatırım süreçlerini kolaylaştırmak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, gelecekte de iş ve yatırım forumları, iş konseyi toplantıları ve karşılıklı ticaret heyeti gibi farklı organizasyonlarla iş birliği imkanlarını artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)