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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi törenle karşıladı.

Yılmaz ile Matekane, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

"HEDEF, AFRİKA İLE TİCARETİ 50 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk yatırımları 10 milyar dolar seviyesinde. Hedefimiz Afrika ile ticareti 50 milyar dolara çıkartmayı düşünüyoruz. çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını neticelendiriyoruz. Türkiye'de burslu öğrenim gören Lesotho öğrencilerin sayısı artacak." dedi.

Yılmaz, programın devamında Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.