Cevdet Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz Ocak ayında yıllıklandırılmış cari açık Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelen verilerin OVP'deki beklentilere oranını, sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla değerlendirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayınladığın mesajında, önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde öngörülen iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi performans sergilemesinin beklendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajında para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

"OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans beklentisi"

Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz.

"Cari açığın finansman kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)