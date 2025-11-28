Cevdet Yılmaz, ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı işsizlik verisini düşüş yönünde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"EKONOMİYE DUYULAN GÜVEN PEKİŞTİ"

"İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam edilen kişi sayısının da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştığını bildirdi.

"İŞSİZLİK ORANININ 2028 YILINDA YÜZDE 7,8 GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yılmaz, genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırıcı ve atıl işgücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşeri sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz.