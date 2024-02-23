Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl ortasında düşmeye başlayacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'daki programda büyüme politikasının iç tasarrufu artırırken kaynakları verimli alanlara yönlendirme üzerine kurulu olduğunu belirterek ekonomik verileri aktardı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa İş Dünyası ile Buluşma" ve "Hemşehriler ile Buluşma" programlarına katıldı.

Yılmaz, enflasyonun bu yılın temmuz ayında düşüşe başlayacağını belirterek, büyümenin de planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

Enflasyon dünyada da bizde de temel öncelik, temel mesele, fiyat istikrarı enflasyonla mücadele vatandaşımızın da önceliği bizim de önceliğimiz. Bu yıl ocak ayında biraz yükseliş var. Bunu geçici olarak görüyoruz. Ocak ayları genelde yıllık fiyat ayarlamalarının yapıldığı aylardır. Ocakta aylık enflasyon, diğer bir takım ücret ve fiyat ayarlamalarının dolayı 6,7 gibi geldi. Bundan sonraki aylarda kademeli bir şekilde düşmesini bekliyoruz. Özellikle yıl ortasından itibaren daha belirgin bir düşüşü göreceğimizi düşünüyoruz.

Yılmaz, Manisa'daki sanayicilere seslendiği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"ihracatta 256 milyar doları yakaladık"

8,34 milyar sermaye girişi gerçekleşti. Dünyadaki talep pazarında sıkıntılar olduğu halde dış ticarete, ihracata bakıldığında 2023 yılı sonunda 256 milyar doları yakaladık. İhracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Veri, orta vadeli programımızın çok az atında kaldı. Bunu inşallah daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Dış ticaretteki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim.

"Altın ithalatında gerileme bekliyoruz"

Altın ithalatının fazla olduğunu görüyoruz. Burada da bir yavaşlama bekliyoruz.

"İstihdamda ilerleme kaydettik"

İstihdamda ilerleme gösterdik, işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu. Tek haneye düşmüş olduk. Ocak ayında istihdam artmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Genç işsizliğinde 4 puanlık düşüş bizim için çok önemli.

"CDS primi düştü"

Sermaye yeterlilik oranımız yüksek. Bankacılık mali alanda da Türkiye önemli bir ivme kaydetti. CDS dediğimiz ülke risk primimiz 700'lerden 300'ler civarına düşmüş durumda. Bu gerileme, gerek kamunun gerekse özel sektörün dış finansmanda güçlü duruşunu temsil ediyor.

KKM'de önemli bir azalma var

Rezervlerin düşüşünde Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) çözülmenin etkisi var. KKM'de önemli bir azalma var. En yüksek olduğu dönemde 3,4 trilyondu, 1 trilyonu aşan bir azalma yaşandı. Bunu da finansal piyasalarla istikrarsızlığı neden olmadan yapmaya çalışıyoruz.

"Bütçe disiplinine önem veriyoruz"

Bütçe disiplinine önem veriyoruz. Türkiye'deki bütçe disiplini Avrupa'dan çok daha iyi. Bütçe açığı yüzde 5,4 gerçekleşti. Yüzde 3,8'i depremden kaynaklandı, yüzde 1,6'sı bütçe açığı kriterlerin altında kaldı.

"Deprem konutları teslim edilmeye başlandı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında depreme önemli bir kaynak ayırıldığını belirterek, konutların teslim edilmeye başlandığını şu şözlerle ifade etti:

Bir taraftan altyapıyı tamir ediyoruz diğer taraftan da ekonomik sosyal hayatı devam ettirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirilen yatırımları da aktararak, Ankara-Manisa arasını 2 saate inecek ve 500 milyon lira ayrılan ulaştırma projesi hakkında bilgi verdi.

İhracatçıya ayrıcalık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada sanayicilere, Yatırım Taahhütlü Avans (YTAK) kredilerinden ve ihracatçılara kurumlar vergisi uygulamasında yapılan iyileştirmelerden de söz etti. Kurumlar vergisinde ihracatçıya ayrıcalık yapıldığını belirten Yılmaz, KOBİ'lerin de bunlardan yararlandırıldığını belirtti.