Cevdet Yılmaz: İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm pekişti

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu.

"İŞSİZLİK YÜZDE 8'E GERİLEDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine inmiştir. Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir.

"KADIN İSTİHDAMI ARTTI"

Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir. Gençlerde işgücüne katılma oranı artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15 düzeyine; kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9’a gerilemiştir.

"İSTİHDAMIN ARTMASI DESTEKLEYİCİ"

Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir.

"GELİR DAĞILIMINI İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile işgücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR