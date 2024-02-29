Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu bir büyüme elde ettik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantıda, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ortaya sererek, 2023 büyümesinin OECD ve G20 ülkeleri arasında ikinci sırada geldiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da düzenlenen "TOBB Sektörel Ekonomi Şurası"nda konuşarak Türkiye'nin bugün Orta Vadeli Program'da (OVP) ön görülen yüzde 4,4 büyümenin üzerine çıkıp, yüzde 4,5 büyümesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Yılmaz, son açıklanan istihdam verisinin 32 milyonun üzerine çıktığını ve istihdamı koruyarak büyüme gösterildiği için "2023'te İstihdam dostu bir büyüme" yaşandığını dile getirdi.

"Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi"

Büyüme rakamının açıklanması ile birlikte hesapların güncellendiğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olmaya devam ettiğini ve satın alma paritesinde de dünyanın 11. büyük ekonomisi olmayı koruduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz, konuşmasında cari açıktaki gerilemeye vurgu yaparak, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 5,5 düzeyine geldiğini açıkladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

- 2023 yılında Türkiye ekonomisi, yüzde 4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleşti.

- Gayri safi yurt için hasıla, 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı gelir ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldi.

- Büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

- Açıklanan küresel büyüme verilerine göre dördüncü çeyrekte ve 2023 yıl genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında 2. sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerimizi koruyoruz

- Enflasyon yılın ortasında gerilemeye başlayacak.

- Ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam etmektedir. Buradaki ilk sırada yer alan yatırım payını artırmaya çalışacağız.

- İhracatçıyı desteklemeye devam edeceğiz.

- Kaynaklarımızı çok daha etkin kullanacağız.

- 2026 ihracatımızı 300 milyar dolarda, turizm gelirlerini 70 milyar dolara çıkarmayı, milli geliri 1,3 trilyon ve kişi başına düşen geliri ise 15 bin dolara çıkarmayı planlıyoruz.. Böylece yüksek gelirli ülkeler baremine çıkmak istiyoruz. Sadece nitelikli değil aynı zamanda nitelikli bir büyüme planlıyoruz.