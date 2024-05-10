Cevdet Yılmaz: OVP perspektifinde önemli reformları hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını üstlendiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma gerçekleştirerek istihdam konusunda kamu ve özel sektör iş birliğinde yapılacak çalışmalara değindi.

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ensonhaber.com

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), bugün Ankara’da “istihdam politikaları ve mesleki eğitim çalışmaları” ana gündemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını üstlendiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında konuşarak insan kaynaklarının yetiştirileceğini belirtti.

Yılmaz, konuşmasında basın kanununa yönelik değişikliğin sunulduğunu ve kabul edildiğini, bireysel emeklilik konularında düzenleme yapıldığını, uzun vadeli kredilerle ilgili stratejik düzenlemeye gidildiğini ve uzaktan çalışma uygulamasının kabul gördüğünü anlattı.

Yılmaz, toplantının ardından bir yazılı açıklama gerçekleştirileceği belirtti.

"Mesleki teknik eğitimi ele alacağız"

Yılmaz, bugün yapılacak toplantının gündemini ise şu sözlerle dile getirdi:

Önceliğimiz yatırımcılar için güven ve istikrar ortamını sağlamak. Yeni yol haritasını paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün Orta Vadeli Program (OVP) eylem planın bir kez daha ortaya koyacağız. İstihdamda öncelikle refah alanlarından biri olarak mesleki teknik eğitiminde özel sektör konusunu ele alacağız. Önümüzdeki dönem yapılacak projelerin sunumlarını konuşacağız. İş gücü mesleki ve teknik eğitimin önemine değineceğiz.

"Ara eleman sorunu kamu ve özel sektörde birlikte çözülecek"

Ülkemizdeki dönüşüm için ara eleman sorunu, istihdam ve yatırım dostu anlayışı ile kamu ve özel sektörde birlikte çözülecek. OVP perspektifinde önemli reformları hayata geçireceğiz.

"Eylem planları izlenecek"

Yarı zamanlı çalışma incelenecek. Eylem planlarını izlemeye devam edeceğiz. Sadece eylem planı ortaya koymakla olmaz. Hep birlikte takip ediyoruz. DEİK eylem planı kapsamında atılacak adımların hayırlı olmasını diliyorum.

YOİKK hakkında

YOİKK, iş dünyasını ilgilendiren, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını destekleyen, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK gibi kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir platform.

Sekretarya faaliyetleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından müştereken gerçekleştiriliyor.

YOİKK'te teknik düzeydeki çalışmalar ise sorumlu Bakanlıklar başkanlığında yürütülüyor.