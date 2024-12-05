Cevdet Yılmaz: TCMB rezervlerimiz ciddi bir şekilde artış gösteriyor

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bütün imkanlarımızla çok boyutlu politikalarla, sadece para politikasıyla değil, maliye politikasıyla, yapısal reformlarla koordineli, kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajı verdi.

Burada konuşan Yılmaz, dijital dönüşümden yeşil ekonomiye geçiş ve demografik değişimlere kadar iş hayatının geleceğini şekillendirmede pek çok dinamiğin önemli rol oynadığını belirterek, iş dünyasının tüm taraflarının ortak bir vizyonla hareket etmesinin faydalı olacağını söyledi.

"DOKUZ AYDAKİ BÜYÜME ORANININ İSE YÜZDE 3,2"

Geçen yıl zayıf dış talep ve deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğünü, ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 130 milyar dolara ulaştığını bildiren Yılmaz, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 260 milyar doları aştığını, dokuz aydaki büyüme oranının ise yüzde 3,2 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yılmaz, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının yıllık bazda yüzde 2,1 olarak kaydedildiğini ve Türkiye ekonomisinin 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü dile getirerek, eylül ayında istihdam edilenlerin sayısının yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyona ulaştığını, işsizlik oranının ise yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini anlattı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Geçen yılın ortalarında yüzde 6'lara kadar yaklaşan cari açığın gelinen noktada yüzde 1'ler civarında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

Şimdi tartıştığımız bu düşen cari açığı daha kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde tutacak politikaları hayata geçirmek. Niçin önemli cari açık? Türkiye'nin kalkınma tarihinde en önemli darboğaz her zaman cari açık olmuştur. Bir yerde gelmiştir ekonomi, cari açığın yükselmesi kalkınma sürecimizde bir kısıt olarak devreye girmiştir. Dolayısıyla düşen cari açık dış borçlanma ihtiyacımızın düştüğünü gösteriyor. Döviz meselesinde Türkiye'nin rahatladığını gösteriyor. Giderek daha az dışarıdan borçlanma ihtiyacımız var.

Bir taraftan da izlediğimiz makro politikalarla dış borçlanmanın maliyetini de düşürmüş durumdayız. Dolayısıyla da bugün Merkez Bankası rezervlerimiz ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ciddi bir şekilde çözülüyor. Bütün bunlar Türkiye'nin temellerini sağlamlaştıran, makro temellerini çok daha güçlü hale getiren eğilimdir. Artan rezervler, düşen cari açık, KKM'deki erime, bütün bunlar ülke risk primimizi düşürüyor ve kredi notumuzu yükseltiyor.

"ENFLASYONUN DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ"

Enflasyonun düşüş trendine girdiğini, hazirandan bugüne son açıklanan enflasyon rakamıyla 28,4 puanlık bir düşüş gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bütün imkanlarımızla çok boyutlu politikalarla, sadece para politikasıyla değil, maliye politikasıyla, yapısal reformlarla koordineli, kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİŞİ BAŞINA GELİRİMİZ DE 20 BİN DOLARI AŞACAK"

"Bu yılın sonunda 1,3 trilyon doların üstünde gelir, 15 bin doların üstünde de kişi başına gelir bekliyoruz. 2028'lere geldiğimizde 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız ve kişi başına gelirimiz de 20 bin doları aşacak." diyen Yılmaz, çalışma hayatındaki dönüşümün dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle şekillendiğini, bu değişimin iş gücünün niteliklerini ve çalışma yöntemlerini dönüştürürken yeni beceriler ve esneklikler gerektiren bir yapıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

"BİRÇOK BOYUTUYLA NÜFUS POLİTİKALARIMIZI ELE ALACAĞIZ"

Yılmaz, gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını arttırma, adil bir geçişi mümkün kılma ve daha kapsayıcı bir ekonomi inşa etmenin bu dönüşüm sürecinin temel taşları olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki süreçte benim başkanlığımda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturmayı da kararlaştırmış bulunuyoruz. İlgili tüm bakanlarımızın olduğu ve uzun vadeli nüfus politikalarını tartıştığımız, çok boyutlu olarak tedbirler geliştirdiğimiz bir kurul olacak. Çalışan kadınların bakım hizmetleri ihtiyacından sağlık politikalarına, farklı çalışma modelleriyle aile ve iş hayatı arasındaki dengeyi kurmaktan mesleki eğitimlere birçok boyutuyla nüfus politikalarımızı ele alacağız." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE KADAR OLAN TÜM GELİRLER VERGİDEN MUAF"

Depremden etkilenen bölgelerde istihdamın sürekliliğini sağlamaya yönelik tedbirler alındığını, sürekli işçilerin zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırıldığını ve böylece iş sürekliliğinin desteklendiğini bildiren Yılmaz, geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılarak sürekli kadroya geçişlerine olanak tanındığını, sadece asgari ücret alanların değil, asgari ücrete kadar olan tüm gelirlerin vergiden muaf tutulduğunu, bütçeye önemli bir yük getirmesine rağmen bu adımın kararlılıkla atıldığını ifade etti.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, güvenceli bir çalışma ortamı sağlamanın temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: