Cevdet Yılmaz: Turizm gelirlerimiz, 2024'te hedeflerimizi geçti

Haber Merkezi

Türkiye'nin turizm gelirleri, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin üzerine çıktı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleşti, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etti.

"CARİ AÇIĞIN İYİLEŞMESİNDE ROL OYNADI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından turizm sayısı ve geliri ile ilgili bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME POLİTİKALARINA GÜÇ VERİYOR"

Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir.

2025 HEDEFİ 63,6 MİLYAR DOLAR

Turizm gelirlerinde 63,6 milyar doları hedeflediğimiz 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz.