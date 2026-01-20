Yale’den yeni nesil ev güvenliği hamlesi Linus Akıllı Kilit L2 Lite satışta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yale, yeni modelini bugüne kadar geliştirdiği en erişilebilir ve kullanıcı dostu akıllı kilit olarak konumlandırıyor.

KeySense teknolojisiyle donatılan Linus Akıllı Kilit L2 Lite, kilitleme ve kilit açma işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirmeyi hedefliyor. Geleneksel anahtar kullanımını ortadan kaldıran ürün, kapı erişiminin tamamen dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Kullanıcılar evdeyken kapıyı tek tuşla açabiliyor, evden çıkarken ise belirlenen gecikme süresiyle kilidin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabiliyor.

EVE YAKLAŞINCA KAPI KENDİLİĞİNDEN AÇILIYOR

Üründe yer alan Otomatik Kilit Açma özelliği, telefonun konum bilgilerini kullanarak kullanıcı eve yaklaştığında kapının otomatik olarak açılmasına imkan tanıyor. Bu özellik, özellikle elleri dolu halde eve gelen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL KOD, ANLIK BİLDİRİM TAKİBİ

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldırarak ev erişimini daha esnek ve güvenli hale getiriyor. Yale Akıllı Tuş Takımı entegrasyonu sayesinde çocuklar için bireysel erişim kodları tanımlanabiliyor. Yale Home mobil uygulaması üzerinden gönderilen anlık bildirimlerle de ev sahipleri giriş ve çıkışları takip edebiliyor.

DELME YOK, PROFESYONEL MONTAJ YOK

Ürün, matkapla delme ya da profesyonel montaj gerektirmeden çoğu Avrupa tipi kapıya takılabiliyor. Yale Home uygulaması içindeki adım adım rehber sayesinde kullanıcılar kurulumu kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

AKILLI EV EKOSİSTEMİYLE TAM UYUM

Wi-Fi bağlantı köprüsü eklentisiyle uzaktan kontrol imkanı sunan Linus Akıllı Kilit L2 Lite, Matter uyumluluğu sayesinde Alexa, Google Home, Apple Home ve Samsung SmartThings gibi akıllı ev platformlarıyla entegre çalışabiliyor.

GÖRÜNMEZ TASARIM, GÜÇLÜ GÜVENLİK

Kapının iç kısmına monte edilen ve dışarıdan görünmeyen ürün, bu yapısıyla hırsızlığa karşı ek koruma sağlıyor. Son teknoloji şifreleme yöntemleri ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile siber güvenlik seviyesi de güçlendiriliyor.

“EVLERE GİRİŞ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yale EMEIA Konut Ürünleri Segmenti Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Juan Ashida, Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ın ev erişimini zahmetsiz hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Ashida, “Anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran bu çözümle günlük rutinler daha kolay ve güvenli hale geliyor. Linus L2 Lite ile Yale, evlere giriş şeklimizi değiştiriyor ve basitlik ile kolaylığın her zaman parmaklarımızın ucunda olmasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, KDV hariç 5 bin 750 lira liste fiyatıyla Amazon, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve İdefix’te satışa sunuldu.