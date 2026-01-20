Konut satışında fırsatı gören alıcı rekor getirdi

Bugün açıklanan 2025'in konut satış grafiği sektöre umut verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin verileri açıkladı ve konut satışında 2025 tablosu netleşti. Rakamları değerlendiren Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, “Konutta çifte rekor gördük.” dedi.

Bucak, “Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu. Bugüne kadar yapılan en yüksek aylık satış gerçekleşti. Yılın tamamında ise satışlar yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı. Böylece yıllık satışta tarihi zirve görüldü.” ifadelerini kullandı.

"TALEBİ TETİKLEYEN TEMEL FAKTÖR"

Yüksek kredi faizine ve gerileyen alım gücüne rağmen satış rekoru kırıldığını dile getiren Hakan Bucak, talebi tetikleyen temel faktörleri şöyle sıraladı:

Konut fiyatları Şubat 2024’ten bu yana reelde geriliyor. Bu da birikimi olanlar için önemli bir fırsat yarattı. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarında olanlar, bu yolla sağladıkları geliri gayrimenkulde değerlendirdi. ‘İleride fiyat artar, erişemem’ düşüncesi hakimdi. Yatırımcının alım kararında etkili olan faktörlerden biri de amortisman süresi oldu.



Fiyat artışı hızı düşerken kiraların yükselmesi, konutta amortisman süresini yeniden cazip hale getirdi. Son dönemde ev sahipleriyle yaşanan sorunlar da kiracı olan kesimi harekete geçirdi. Ayrıca faizsiz finansman sistemine ilginin giderek artması, konut satışını destekleyen bir diğer etken oldu.

2026’DA YENİ MODELLER DEVREYE GİRMELİ

Artan satışlarla Türkiye’de ev sahipliği oranının bir puan artarak yüzde 56’dan yüzde 57’ye yükseldiğini ifade eden Bucak, şunları söyledi:

Uzun süre yaşanan gerilemeden sonra artış yaşanması önemli. Ancak oran hâlâ istenen seviyenin gerisinde. Konutta satış rekoru kırılıyor ama görüyoruz ki alıcının büyük kısmı yatırımcı. Asıl talebin olduğu kitle, yani evi olmayanlar, hâlâ beklemede. Tarihin en büyük sosyal konut seferberliğiyle 500 bin sosyal konut yapılması dar gelirli için kritik bir hamle oldu. Ancak başvuruların yoğunluğu, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle dar gelirli için kamu proje üretirken, orta gelirli için de yeni modeller denemenin zamanı geldi. Dünyada örnekleri olan erişilebilir konut modellerini 2026’da ülkemizde de uygulamalıyız. Kamu arsasında özel sektör iş birliği, markalı konut projelerinde sosyal konuta pay ayrılması, sosyal kiralık konut üretimi gibi modeller için pilot uygulamalara başlamalı ve başarısına göre genele yaymalıyız. 2025 konutta satış yılıydı, 2026 da üretim yılı olmalı.

2025 yılında yapılan satışlarda banka kredili satışın payının yalnızca yüzde 14 olduğunu dile getiren Bucak, konuta erişimi kolaylaştırmak için evi olmayanlara özel faiz oranlarına ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

GAYRİMENKULDE CARİ AÇIK BÜYÜYOR

Yabancıya konut satışının giderek gerilediğini söyleyen Hakan Bucak, şu değerlendirmeyi yaptı: