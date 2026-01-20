TEMSA’dan İrlanda, Portekiz ve İtalya’ya 65 araç teslimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugüne kadar 140 bin araç üreten ve dünyanın 70 ülkesine 18 binden fazla araç ihraç eden TEMSA, küresel ayak izini güçlendirmeye devam ediyor.

2025 yılının son ayında gerçekleştirdiği anlaşmalar doğrultusunda Avrupa’ya teslimatlarını hızlandıran TEMSA, Aralık ayında İrlanda’ya 49, Portekiz’e 10, İtalya’ya ise 6 yeni araç teslimatı gerçekleştirdi.

65 YENİ ARAÇ TESLİMATIYLA YILA GÜÇLÜ BAŞLADI

Yüksek teknolojiye sahip, çevreci ve kullanıcı dostu araçlarıyla global pazarlardaki büyümesini sürdüren TEMSA, İrlanda, Portekiz ve İtalya’ya yaptığı toplam 65 yeni araç teslimatıyla Avrupa’daki araç parkını genişletti ve 2026 yılına güçlü bir giriş yaptı.

İrlanda’ya 49 araç, Akdeniz’in ve İtalya’nın en büyük adası olan Sicilya’ya 6 araç teslim eden TEMSA’nın Portekiz’e ihraç ettiği 10 araçlık filonun tamamı ise Avrupa’nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü olma unvanına sahip LD SB E modellerinden oluşuyor.

Yenilikçi ürünleriyle Batı Avrupa’da da adından söz ettiren TEMSA’nın Portekiz’e yaptığı bu teslimat, ülkeye gerçekleştirilen ilk LD SB E ihracatı olması açısından önem taşıyor.

SİCİLYA'YA VERİLEN ARAÇLAR TURİZM AMAÇLI KULLANILACAK

Sicilya’ya bu yıl yapılan teslimatlarla birlikte TEMSA, adadaki araç parkını 206 adede çıkararak pazardaki güçlü konumunu korudu.

Teslim edilen 6 yeni aracın, Sicilya’nın önemli turizm merkezlerinden Taormina’da turizm amaçlı kullanılması planlanıyor.

“TESLİMATLARA HIZ VERİRKEN, ÜÇ TEMEL DEĞERİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

TEMSA CEO’su Evren Güzel, şirketin üretim gücü, geniş ürün yelpazesi ve yaygın satış-servis ağıyla bugün küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Otobüs üretimi ve satışındaki güçlü performansımızı artırarak sürdürürken, TEMSA’nın ‘tercih edilen mobilite markası’ konumunu daha da sağlamlaştırıyoruz. Bölgedeki öncelikli pazarlarımızda Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz bu üç önemli teslimat, Avrupa’daki büyüme kararlılığımızın açık bir göstergesi. Ayrıca, MD9 RHD modelimizin İrlanda’da midi segmentinde ‘2026 Yılın Otobüsü’ seçildiğini de gururla paylaşmak isterim.