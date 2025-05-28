AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 2,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Levent'teki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen, "18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı"nda konuşan Cevdet Yılmaz, sadece savaşlar değil, enerji ve gıda arzında yaşanan kırılmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler ve çevresel tehditler, milyonları yerinden eden düzensiz göç hareketleri ve sınır aşan güvenlik riskleriyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

"İNSANSIZ SİSTEMLER, ASKERİ OPERASYONLARDA KRİTİK ROL OYNAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çabaların kalıcı sonuçlar doğurabilmesinin yalnızca iyi niyet beyanlarına değil, güvenlik kapasitesinin dengeli paylaşımına, teknolojik eşitsizliklerin giderilmesine ve savunma alanında daha adil bir işbirliği zemininin oluşturulmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Muharebe sahalarının dinamikleri köklü bir şekilde değişmekte, yalnızca insan gücüne veya konvansiyonel kabiliyetlere dayalı anlayış yerini, yüksek teknolojili platformlara ve yapay zekaya dayanan hibrit yapılara bırakmaktadır. İnsansız sistemler ise bu yeni dönemin merkezinde yer almakta, hava, kara, deniz ve su altı gibi farklı alanlarda geliştirilen otonom araçlar, komuta kontrol yapılarının da evrilmesini zorunlu kılmaktadır. Hız, hassasiyet ve esneklik gibi nitelikleriyle öne çıkan insansız sistemler, riski minimize etme, insan kaybını azaltma ve kaynakları daha etkin kullanma gibi yönleriyle askeri operasyonlarda kritik rol oynamaktadır.

Küresel ölçekte yürütülen projeler, ülkelerin insansız sistem yatırımlarını artırdığını, doktrinlerini, teşkilat yapısını ve operasyonel yaklaşımlarını bu doğrultuda yeniden şekillendirdiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye, son yıllarda insansız savunma sistemleri alanında çarpıcı bir ilerleme kaydetmiş, kara, hava, deniz ve su altı platformlarında yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştirmiştir.

"SAVUNMA ALANINDA TEDARİK ORANI YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ÇIKIT"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşandığını, yerli milli adımlara imza atıldığını aktaran Yılmaz, "Türkiye olarak Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Etiyopya-Somali ilişkilerine, Suriye'den Gazze'ye her bölgede diplomasiyi önceleyen, barış ve istikrara katkı sunan, güven veren bir siyaset yürütüyoruz. Tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutarak çözüm için gayret ediyoruz. Diğer yandan caydırıcı bir güç olarak kapasitemizi geliştiriyoruz. Savunma alanında geliştirdiğimiz kapasite sayesinde, müdahil olduğumuz süreçleri, kimsenin icazetini alma ihtiyacı duymadan, kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. Yerli tedarik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmamız bir tesadüf değil güçlü bir siyasi iradenin sonucudur." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYA İHA PAZARININ YÜZDE 65'İNE SAHİP"

Yılmaz, İHA-SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretimiyle Türkiye'nin, dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek şöyle konuştu:

Bugün Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahiptir ve küresel pazarda bu alanda çok önemli bir oyuncu konumundadır. İnsansız kara ve deniz araçları alanlarında da önemli mesafeler kat ederek, bu alandaki yetkinliğimizi hızla güçlendiriyoruz. Türk savunma sanayiinin geliştirdiği NATO standartlarına uygun bu insansız sistemler ve diğer pek çok ürünler, operasyonlarda başarıyla kullanılmış ve harekat ortamlarında kendini birçok yönden kanıtlamıştır. Türk savunma sanayiinde bugün 3 bin 500'ü aşkın firma, 1200'ün üzerinde proje ve 100 milyar doları aşan proje hacmiyle faaliyet göstermektedir. 18 milyar dolara ulaşan ciro ve 100 bine yaklaşan istihdamla sektör, Türkiye'nin teknolojik gücünü ve stratejik vizyonunu yansıtmaktadır.

185 ÜLKEYE İHRACAT

Yılmaz, Türkiye'nin kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilir konumda olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: