Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 azalışla 5 trilyon 697 milyar 914 milyon 989 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 9 Ocak ile biten haftada 34 milyar 140 milyon 463 bin lira azalarak 22 trilyon 405 milyar 587 milyon 299 bin liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN DAĞILIMI

Söz konusu kredilerin 681 milyar 734 milyon 419 bin lirası konut, 50 milyar 660 milyon 485 bin lirası taşıt, 2 trilyon 206 milyar 964 milyon 706 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 758 milyar 555 milyon 379 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.



