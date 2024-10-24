Cevdet Yılmaz: TUSAŞ çalışanlarını çok daha motive gördüm

AA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi terör saldırısının hedefi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), aynı zamanda İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA EXPO'da ürünlerini sergiliyor.

Dünkü terör saldırısı, TUSAŞ'ın fuardaki mevcudiyetini etkilemedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki fuarda bulunan Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden TUSAŞ'ın standını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARINI ÇOK DAHA MOTİVE GÖRDÜK"

Yılmaz, ziyaretinde şu ifadeleri kullandı:

Türk şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Cenaze'den TUSAŞ'ın tesislerine geçerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. TUSAŞ çalışanlarını çok daha motive gördük. Dün yaralandığı halde görevi başına dönenleri gördük.

"FEDAKAR SAVUNMA SANAYİİ ÇALIŞANLARIMIZLA ÜLKEMİZİ DAHA İYİ KONUMA TAŞIYACAĞIZ"

Her dönem güçlenen savunma sanayine yönelik bu saldırının, murat edildiğinin tersine etkileri olacaktır. Fedakar savunma sanayii çalışanlarımızla ülkemizi daha iyi konuma taşıyacağız. Türkiye bu anlanda öncü ülkelerden biridir. Bunu hiç bir girişim bunu engelleyemecek.

"TERÖR EYLEMİ BİZİ DAHA ÇOK KAMÇILADI"

Saldırıya rağmen fuar devam ediyor. Bu terör eylemini başarılı olmak bir yana, bizi daha da kamçıladığına güzel bir örnek. Hükümet olarak savunma sanayinin yanında oyduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Milli hamlemizi ilerleteceğiz. Kararlılığımızdan en küçük taviz vermeyeceğiz.

"KURUMLARIMIZ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİ"

Dünkü saldırıdan sonra bütün kurumlarımız hızla üzerlerine düşeni yerine getirdi. 2 terörist öldürüldü, yaralılarımız hızla hastaneye yetiştirildi.

"MİT VE TSK YOĞUN MÜCADELE BAŞLATTI"

Saldırının ardından MİT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yoğun bir mücadele başlattılar. Bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirmek isterim. Güvenlik güçlerimize de selam ediyoruz.

Türkiye güvenli bir şekilde milli teknolojilerde yetkinliklerini artırarak güçlü bİr şekilde yolunda ilerleyecek ve engellemek isteyenler başarılı olamayacak.