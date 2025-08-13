Cevdet Yılmaz'dan 2023'ten bu yana en yüksek yatırım açıklaması

Yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

YATIRIMLAR 6 AYDA YÜZDE 27 ARTTI

Uluslararası doğrudan yatırımların, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, "13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ULUSLARARASI YATIRIMLAR İÇİNDE GAYRİMENKULÜN PAYI GERİLEDİ"

Yılmaz, yılın ilk altı ayında, uluslararası yatırımlar içinde gayrimenkulün payı gerilerken, imalat sanayisi ve ticaret sektörlerinin payının arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

Özellikle ticaret sektöründeki yükselişte, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik yatırımların etkisi memnuniyet vericidir. Yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması, iş ve yatırım ortamımızın cazibesinin arttırılması ile özel sektör yatırımlarının ve üretimin teşvik edilmesini odağına alan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımızı sürdürüyoruz.