Cevdet Yılmaz'dan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine dayanışma mesajı Cevdet Yılmaz, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Kapanış Programında yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile yapılan çalışmalara değinerek, İsrail'in Gazze saldırılarına kayıtsız kalınmamasına yönelik mesaj verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na katıldı.

Programdaki konuşmasında, İSEDAK bünyesinde geliştirilen tercihli ticaret sisteminin önemine değinen Yılmaz, sisteme taraf ülkelere yenilerinin eklenmesi doğrultusunda gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, İİT Tahkim Merkezi’nin İstanbul’da faaliyete başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İslami İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticareti geliştirici çalışmalar devam ediyor"

Geçtiğimiz yıl KOBİ’lerin desteklenmesi kararı doğrultusunda üye ülkelerin ilgili temsilcilerinin bir araya geleceğini belirten Cevdet Yılmaz, helal akreditasyon çalışmaları ve dijital dönüşümle e-ticaret ve e-ihracatın geldiği noktayı aktararak şöyle konuştu:

Küresel ihracat 5,7 trilyon dolara ulaşmıştır. Dijital hizmetlerin küresel ihracatı 3 kattan fazla arttı. E-ticaret ve e-ihracatı destekliyoruz. Hedefimiz özellikle e-ihracatın ihracata oranını yüzde 10’a çıkartmak. İslami İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticareti geliştirici çalışmalar devam ediyor.

"İslam dünyası bugün hiç olmadığı kadar dayanışma içinde olmalıdır"

Gelecek yıl İSEDAK’ın 40. yılını ifa edeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği sancılı durumun yanı sıra İslam dünyasındaki sorunlar yürekleri dağlamaktadır. İslam dünyası bugün hiç olmadığı kadar dayanışma içinde olmalıdır. Filistin topraklarında yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. İnsanların sığındığı okulları, ibadethaneleri ve hastaneleri bombalamak anlaşılamaz. Açıkça nükleer silahlarla tehdit edenler, insanlık önünde hesap vermeyecekler mi? İnsanları dinine göre, etnik durumuna göre ayırmak bizim onayladığımız bir durum değildir. Bölgede ateşkesi ve iki insiyatifli çözümü desteklemeye bütün üyeleri davet ediyoruz.

"Türkiye insani yardımı sürdürmeye devam edecek"

Türkiye olarak insani yardımı kesintisiz devam ettireceğiz. Önce ateşkes sonra da sorunların köklü çözümü için çalışmalar yürüteceğiz. Hiç bir zaman geleceğe olan umudumuzu yitirmeden çalışmaya devam edeceğiz.

"Türkiye Cumhuriyeti var gücü ile çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin var gücü ile çalıştığını, katılımcıları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yüzyılı içinde İstanbul’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

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