Çicek üreticilerinin 14 Şubat mesaisi: Dünyadaki sevgililere 70 milyon dal Türk çiçeği Sevgiler Günü'nde dünyadaki pek çok noktaya Türkiye'den çiçek gönderildi. Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ağırlıklı Avrupa olmak üzere şimdiden 30 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gitti.

AA

Sevgililer Günü'nün en rağbet gören hediyesi çiçek.

Türk üreticiler de dünyanın dört bir yanındaki sevgililer için çiçekleri yola çıkardılar.

Bu süreçte kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda hummalı bir çalışma yürütüldü.

Antalya dahil, türkiye çapında ocak ayının son haftalarında başlayan "Sevgililer Günü" hareketliliğinde, yurt dışı satışları için sona gelindi.

Dünyanın dört bir yanındaki sevgililer için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonları, paketlenerek yola çıktı.

İç piyasa için ise seralardaki çalışma devam ediyor.

Sera ve yayla üretimiyle 12 ay boyunca yurt dışı satış yapılabiliyor.

Sevgililer için 7 milyon dolarlık ihracat

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, Sevgililer Günü için yurt dışı siparişlerini anlattı. Bu özel gün için 70 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini dile getiren Dumancı, bunun karşılığında 7 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladıklarını bildirdi.

Türk çiçekleri ağırlıklı olarak Avrupa'ya gidiyor

Geçen yılla aynı seviyelerde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Dumancı, şu bilgileri verdi:

Yurt dışı satışlarında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Büyük bir bölümünü İngiltere ve Hollanda alıyor. Bunların dışında Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz.

Her özel güne göre farklı renkte üretim

Çiçek sektörünün Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günlerde daha hareketli olduğuna işaret eden Dumancı, her özel güne göre farklı renklerde üretim yapıldığını kaydetti.

14 Şubat'ın rengi kırmızı oldu

14 Şubat'a özel kırmızı ağırlıklı üretim yapıldığını anlatan Dumancı, şu bilgileri aktardı:

İhracatta en önemli ürünümüz karanfil. Sevgililer Günü için yüzde 60'a yakın kırmızı karanfil üretimimiz oldu. Sevgiyi ifade ettiği için 14 Şubat'ta daha çok kırmızı renk tercih ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)