Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt başvuruları 31 Aralık'ta bitecek

Çiftçilerin sayısı, niteliği ve yaptıkları işin sıralandığı liste, tarım politikaları ve destekler açısından çok önemli.

Hükümet, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dayanarak yapılacak faaliyetleri belirliyor ve destekleri dağıtıyor. Bu nedenle de çiftçilere kayıt olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Sisteme kayıt başvuruları 31 Aralık'ta sonlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2001'de devreye alınan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruların 31 Aralık'ta son bulacağını bildirdi.

Tarımsal destek ödemeleri bu kayıtlara göre yapılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ÇKS'nin, 2001'de devreye alınarak üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemi olduğu hatırlatıldı.

ÇKS iş ve işlemlerinin "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yönetmelikte 23 Eylül 2022'de değişiklik yapıldığı anımsatıldı.

Çiftçilere büyük kolaylık

E-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvurularının alınmaya başlandığı ve bu uygulamayla da çiftçilere büyük kolaylık sağlandığı belirtildi.

Ürün beyanı değişikliği 2023 Şubat ayı içinde

AA'nın haberine göre, açıklamada, 31 Aralık 2022'ye kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçilerin, başvurularındaki ürün beyanı değişikliğini 2023 Şubat ayı içinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden yapabilecekleri bildirildi.