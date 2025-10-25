Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık destekleri direkt çiftçi ve besicilere yapılmaya devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesi hakkında bilgi verdi.

Desteklerle üreticinin yüreğine umut, toprağa bereket olduklarını belirten Yumaklı, "2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.