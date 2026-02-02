Türkiye ekonomisinin şubat ayında gündemi yoğun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ekonomisi, yoğun veri gündemine sahne olacak.

Türkiye'nin ekonomi ajandası, şubatta ihracat ve enflasyon rakamları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu'nda vereceği mesajlar nedeniyle yoğunlaşacak.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda, ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.

Türkiye'nin ihracatı aylık ve yıllık olarak Aralık 2025'te 26,4 milyar dolar ve geçen yılın tamamında 273,4 milyar dolarla rekora imza atmıştı.

OCAK AYI ENFLASYONU

TÜİK, 3 Şubat'ta ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜRKİYE NÜFUSU

Türkiye'nin 2025 itibarıyla nüfusu "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" ile 6 Şubat'ta belli olacak. Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bini geçmişti.

Finansal yatırım araçlarının ocak ayına ilişkin reel getiri oranları 9 Şubat'ta açıklanacak.

OCAK BÜTÇESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Şubat Pazartesi günü ilan edecek.

TÜİK, geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ise 18 Şubat'ta duyuracak.

GÜVEN ENDEKSLERİ

Kurum 19 Şubat'ta gelecek aya yönelik tüketici güven endeksi ile ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaşacak.

Ayrıca geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri de 27 Şubat'ta belli olacak.

BAZI SEKTÖRLERDE ARALIK 2025 DÖNEMİ VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, şubatta bazı verilerin geçen aya ilişkin istatistiklerini açıklayacak. Böylece ilgili sektörlerdeki 2025'in son verileri de belli olacak.

TÜİK, 10 Şubat'ta Aralık 2025'e ilişkin inşaat maliyet, sanayi üretim endeksleri ile 2025'e yönelik hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti.

Kurum, geçen yılın son ayına ilişkin dış ticaret endekslerini 12 Şubat'ta, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimleri ile ücretli çalışan istatistiklerini de 13 Şubat'ta açıklayacak.

ÖDEMELER DENGESİ

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat'ta duyuracak.

KÜRESEL GELİŞMELER VE RAMAZAN ETKİSİ

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla küresel boyutta etki oluşturan gümrük tarifeleri tartışmalarının şubatta da devam etmesi öngörülüyor.

Ramazan ayının şubatta başlaması nedeniyle ilgili bakanlıkların gıda ve fiyat denetimlerinin artarak sürmesi bekleniyor.