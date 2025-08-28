Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında yeni dönem: 24 saat geçiş

Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın katılımıyla yapıldı.

Bakan Bolat, 62. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında bulunduğu Suriye'de Bakan Şaar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bolat, Suriye'nin "8 Aralık Devrimi"nden bu yana siyasi istikrar ve toplumsal huzur anlamında büyük ilerlemeler kaydettiğini, Türkiye'nin yeni dönemde Suriye'nin yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Söz konusu fuara Türkiye'den çok sayıda yatırımcı, üretici, ihracatçı ve ziyaretçiyle geldiklerini aktaran Bolat, fuardaki en büyük stant alanının Türkiye pavilyonu olmasından da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bolat, Suriye'deki görüşmeler kapsamında ortak gümrük komitesi kurulması, gümrüklerde işbirliği ve eğitim alanını kapsayan bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.

İKİ GÜMRÜK KAPISI 24 SAAT ÇALIŞACAK

Ankara'da iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi kurulması anlaşmasını imzaladıklarını anımsatan Bolat, "İki ülke ulaştırma bakanları 28 Haziran'da sınırlarda, gümrüklerde doldur-boşalt uygulamasının kaldırılması ve Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'a uzanan transit geçiş serbestleşmesi anlaşmasını imzalamışlardı. Bugün mutabık kaldığımız üzere yarından itibaren iki gümrük kapısında Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar, Suriye'nin de Babel hava ve Babüsselam gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek, yani mümkün olacak ve bu iki gümrük 24 saat çalışacak. Diğer 7 gümrükte de akşam 8'e kadar hizmet verilmesi konusunda mutabık kaldık." bilgisini verdi.

"TÜM ALANLARDA TAM BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bolat, 8 Aralık'tan bu yana ihraç ve ithal ürünlerdeki, transit ticaretteki yasakların kaldırılması, gümrüklerin modernleştirilmesi çalışmalarının hızlandığını ifade ederek, enerji işbirliğinde önemli mesafe alınarak 1 Ağustos'ta Suriye'ye doğalgaz akışının başladığını vurguladı.

"KARŞILIKLI TİCARETİMİZ DE BU YILIN 7 AYI İTİBARİYLE YÜZDE 55 CİVARINDA BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Mersin-Tartus Feribot Hattı'nın açıldığını söyleyen Bolat, "Mersin-Laskiye Feribot Hattı'nın da işletmeci şirket bulunması durumunda hızlı bir şekilde açılması, feribot seferlerinin başlaması konusunda da mutabık kaldık. Karşılıklı ticaretimiz de bu yılın 7 ayı itibariyle yüzde 55 civarında bir artış gerçekleşti, 2 milyar dolarlık karşılıklı ticarete ulaştık. Suriye'nin ekonomik gelişmesinde ticaret, yatırım, gümrükler, serbest bölgeler, sanayi bölgeleri, ulaştırma, enerji tüm alanlarda tam bir işbirliği içinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bolat, 29 Ekim'de Suriye'nin yeniden imarı fuarının Şam'da yapılacağını dile getirerek, Türkiye'nin buraya da güçlü bir katılım göstereceğini belirtti.

"TÜRKİYE VATANDAŞLARI PASAPORTLARIYLA İZİN ALMADAN RAHATLIKLA SURİYE'YE GİRİP ÇIKABİLECEKLER"

İnsani geçişler konusunda da normalleşmeye doğru hızlı adımlar atıldığını vurgulayan Bolat, "Artık Türkiye vatandaşları pasaportlarıyla izin almadan rahatlıkla Suriye'ye girip çıkabilecekler. Suriye vatandaşlarıyla alakalı olarak da göç idaremiz, İçişleri Bakanlığımız zaten Suriyeli muhataplarıyla görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konularda da normalleşme sürecine doğru hızla ilerliyoruz." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BİRÇOK PROJE MASAYA YATIRILDI"

Bakan Şaar ise Suriye İhracatçılar Meclisi kurmak için adımlar atmaya başladıklarının altını çizerek, bunun iki ticarete büyük katkı sağlayacağını belirtti. İki ülke arasında birçok projenin masaya yatırıldığını dile getiren Şaar, şunları kaydetti:

En önemlisi sanayi serbest bölgenin kurulmasıyla ilgili. Suriye'nin topraklarında Türk yöneticilerine ve fabrikalarına özel bir bölge tahsis edilmesi söz konusu olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönmesi için çalışmalar yapılıyor. Bugün ilgili görüşmelerde bu da tartışılması yapılan konulardan birisi. Bunun için gümrük kapılarında ve sınır kapılarında bulunan eksiklikler gidilmesi için çalışmalar yapılacak. Gelecek yıl itibariyle önemli bir dönüşüm yaşanacak ve özellikle sanayinin dijital dönüşü çok önemli, arz ettiğimiz bir konu, Türkiye'nin sanayi tecrübesi ve deneyimi ve modeli çok önemli bizim için.

"SURİYE MASASI YENİ PROJELERE ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye ile ticari ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerine işaret ederek, geçen yıl Suriye'ye 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, söz konusu dönemde ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine yaklaştığını bildirdi.

Ticaretin yeniden canlanması için ihracatçılar ve sanayiciler olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Gültepe, "Suriye ile ilişkileri daha yakından takip edebilmek ve iş dünyamızın bölgede daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla TİM bünyesinde bir 'Suriye Masası' kurduk. Bu masa, karşılıklı işbirliği temelinde yeni projelere, ticari fırsatlara ve ortak çalışmalara zemin hazırlayacak. Önümüzdeki dönemde somut adımlar atılmasını ve karşılıklı temasların artmasını çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI

Öte yandan Bolat, NSosyal'den Şam ziyareti kapsamında yaptığı diğer görüşmelere ilişkin de bilgi verdi.

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldiklerini aktaran Bolat, "8 Aralık Devrimi'nin ardından ivme kazanan Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde bu yılın 7 ayında 2 milyar dolar ikili ticaret hacmimizi daha da geliştirmek, iki ülke arasındaki gümrük süreçlerini kolaylaştırmak, ikili ve transit geçişleri hızlandırmak başta olmak üzere, geniş kapsamlı başlıklarda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Bolat, görüşmede iki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na hazır olduklarını vurgulayarak, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması, Bakan Şaar'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde varılan mutabakatların, alınan işbirliği kararlarının hızlandırılması süreçlerini ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile yatırımlar, hizmetler, kamu alımları, dijital ticaret gibi birçok alanı kapsayacak, bölge için referans niteliğinde bir anlaşmayı hayata geçirmeyi hedeflediğini aktaran Bolat, "Bu doğrultuda, Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ile iki ülke işbirliğini güçlendirecek ortak bildiriyi imzaladık. Bu ziyaretimizin, bölgesel ticaretin gelişmesine katkı sağlamasını, Türkiye-Suriye dostluğunu daha da ileriye taşımasını ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.