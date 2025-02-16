İHA

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti.

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalktı.

Hatay’dan Suriye’ye giden tırların geçişleri yoğunlaştı.

Günde 350 ila 400 araç karşıya geçiyor.

Esad’ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı.

Uzun yıllar sonra Türkiye’den giden ürünler de Suriye’nin her noktasına ulaşmaya başladı.

TİCARET HACMİ GENİŞLEDİ

Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay’da bulunan sınır kapılarına da yansıdı.

Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2 bini bulan araç kapasitesine ulaşıldı.

Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

"BAZEN ÇOK GEÇİŞLER OLUYOR BAZEN DE TIRLAR 1 HAFTA BEKLENİYOR"

Yoğunluktan dolayı tırların bazen 1 hafta beklediğini ifade eden Yasir Yıldırım, "Burada en fazla 3 ila 4 gün bekliyoruz. Eskiden daha hızlı geçişler oluyordu ama şimdi ise hem Suriyeli muhacirler giriş yapıyor hem de tırlar giriş yaptıkları için mecburen geç oluyor. Burada ortalama 1.150 civarında tır vardır. Günde ortalama 350 ila 400 tır giriyor. Bazen çok geçişler oluyor bazen de tırlar 1 hafta bekliyorlar. Savaş zamanında pek geçiş olmadığı için girip hemen çıkıyorduk. Geçişlerde her yeni yılda göre zam yapılıyor. Zamlar biraz daha düşük olsa bizler için daha iyi olurdu." dedi.

"SAVAŞIN DA BİTMESİYLE TİCARETİMİZ ARTTI"

Savaş zamanında yoğunluk olmadığını dile getiren Orhan Güngör, "Savaş zamanında geçişlerde sorunumuz yoktu ve bu kadar yoğunluk yoktu. Önceden sıramız yoktu ama şimdi 3 ila 5 gün bekliyoruz. Bu yüzden yoğunluk çok var. Savaşında bitmesiyle ticaretimiz arttı." şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞTE TIRLARIN GEÇİŞİ DAHA AZDI AMA ŞİMDİ ÇOĞALDI"

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk olduğunu söyleyen Cuma Yumuşak ise, "Burada yoğunluk iyi var. Tırlar kalabalık ama zamanla eritiliyor. Geçmişte tırların geçişi daha azdı ama şimdi çoğaldı." ifadelerini kullandı.