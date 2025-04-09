Çin Merkez Bankası kamu bankalarından dolar alımını azaltmasını istedi

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Yuan, ABD'nin gümrük vergilerinin ardından baskı altında kaldı.

Çin Merkez Bankası, yuanın sert değer kaybına uğramaması için büyük kamu bankalarından dolar alımlarını azaltmasını istedi.

YUANDA SERT SATIŞ BASKISI

Yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergilerini artırmasının ardından sert satış baskısı altında kaldı.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) bu hafta kamu bankalarına döviz alımlarını sınırlamaları talimatı veren "kılavuz" göndererek, bankalardan özel hesapları için dolar alımlarını durdurmasını istedi.

Büyük bankalara aynı zamanda müşterilerinin dolar satın alma işlemlerini yaparken kontrolleri artırmaları söylendi.

SPEKÜLATİF İŞLEMLERİ SINIRLAMAYI AMAÇLIYOR

Bu adım, piyasalarda merkez bankasının spekülatif işlemleri sınırlamayı amaçladığı şeklinde yorumlandı.

İki ayrı kaynağın verdiği bilgiye göre, büyük kamu bankaları yurt içi spot piyasada yuanın düşüşünü yavaşlatmak için agresif şekilde dolar satarak yuan aldı.

YUAN KAYIPTA

Bu ay dolar karşısında yüzde 1,3 civarında gerileyen yuan, bugün en son 7,35 seviyesinde işlem gördü.