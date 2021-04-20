Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Dünya merkez bankaları politika faizlerini tek tek açıklıyor. Çin Merkez Bankası da politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttuğunu açıkladı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.

ÜST ÜSTE 12 AYDIR POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞMEDİ

Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 12'nci ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı belirtiliyor.

DOLAR/YUAN PARİTESİ DÜŞÜŞTE

Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yaklaşık 2 haftadır devam eden düşüşünü sürdürerek 6,4925 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü.