Çin talebi endişesiyle demir cevheri fiyatları düşüşte

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Dalian'da demir cevheri vadeli fiyatları, Çin talebi endişesiyle düşüşe geçti.

Çin'de çelik üretiminde kullanılan demir cevherine yönelik talebin zayıflayacağına dair kaygılar, Dalian'da işlem gören demir cevheri vadeli fiyatlarının ikinci gün üst üste gerilemesine yol açtı.

İHRACATTAKİ OLUMSUZ BEKLENTİLER ETKİLEDİ

Bu baskıda, ülkedeki çelik tesislerinde başlayan bakım duruşları ile çelik ihracatına ilişkin olumsuz beklentiler etkili oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en yüksek işlem hacmine sahip demir cevheri kontratı, günü yüzde 0,51 düşüşle ton başına 788 yuan (113,26 dolar) seviyesinde tamamladı.

Öte yandan Singapur Borsası'nda işlem gören Ocak vadeli gösterge demir cevheri kontratı ise yüzde 0,26 artarak ton başına 103,8 dolara yükseldi.

FİYATLARDAKİ GERİLEMENİN NEDENLERİ

Uzmanlara göre, şubat ayında kutlanacak "Ay Yeni Yılı" öncesinde daha fazla çelik fabrikasının bakım faaliyetlerine yönelmesi, demir cevheri başta olmak üzere ham madde talebini azaltıyor.

Kış mevsiminde kuzey bölgelerde etkili olan soğuk hava koşulları, açık alanlardaki inşaat çalışmalarını yavaşlattığı için talep zaten mevsimsel olarak zayıf seyrediyor. Buna ek olarak, bu yıl için öngörülen düşük çelik ihracatı ve arz fazlası beklentileri de alım iştahını törpülüyor. Limanlardaki artan stok seviyeleri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

ÇELİK HAM MADDESİ DEĞERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Diğer çelik ham maddelerinde de kayıplar görüldü. Koklaşabilir kömür yüzde 3, kok ise yüzde 2,77 oranında değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören çelik ürünleri de geriledi; inşaat demiri yüzde 0,79, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,6, filmaşin yüzde 1,6 ve paslanmaz çelik yüzde 1,26 düşüş kaydetti.