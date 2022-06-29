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    Çin'deki devlet ve sanayi şirketlerinin kârları azaldı

    Çin'de devlet şirketlerinin kârları, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalma gösterdi.
    • 29.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:35
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    Çin'deki devlet ve sanayi şirketlerinin kârları azaldı

    Çin'de yıl başından bu yana başta en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki koronavirüs kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

    Bu etkiler de şirketlerin kârlılığına yansıdı.

    Çin'de sanayi şirketlerinin kârları mayısta yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı

    Çin'de Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam kârları, Ocak-Mayıs 2022'de yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 1,65 trilyon yuana yani yaklaşık 243,5 milyar dolar indi.

    Harcamalar gelirleri aştı

    İşletme gelirleri yüzde 9,2, harcamalar ise 15,7 arttı. Borçların varlıklara oranı, yıllık yüzde 0,1 artarak mayıs sonu itibarıyla yüzde 64,3'e yükseldi.

    Merkezi hükümet tarafından idare edilen devlet şirketlerinin ise işletme gelirleri yıllık yüzde 12,2, kârları yüzde 0,4 arttı.

    Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) verilerine göre, mayısta yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin kârlarındaki düşüş eğilimi devam etti. Nisanda yıllık bazda yüzde 8,5 azalan kârlar mayısta yüzde 6,5 geriledi.

    Çin deki devlet ve sanayi şirketlerinin kârları azaldı #1

    Yılın ilk beş ayında yüzde 1 artış gösterdi

    Yılın ilk beş ayında 3,44 trilyon yuana (510 milyar dolar) ulaşan kârlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Sanayi kuruluşlarının kârları ilk üç ayda yüzde 8,5 artarken, sonraki iki ayda kârlılıktaki artış ivmesinin belirgin şekilde düşmesi dikkati çekti.

    41 sanayi kolunun 20'sinde kâr artışları kaydedilirken, 21'inde sanayi kolunda kârlılık azaldı.

    Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde koronavirüse ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.


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