Tek damlada mucize! Pamuğa 1 damla damlatın uçuğu büyümeden silip süpürün… Halk arasında gece korkmadan ötürü çıktığı söylenen uçuklar bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle de özel bir gün öncesinde çıkan uçuklar kadınlar için estetik açıdan sorun oluşturabiliyor. İşte, o besin tek damlası ile uçuğu adeta silip süpürüyor…

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Uçuklar genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması ile dudak etrafında çıkan yaralardır. Her ne kadar halk arasında uyku sırasında korkulduğundan çıktığı düşünülen uçuklar aslında hastalıkların habercisi niteliğindedir.

Uçuk, herpes simpleks virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan ve dudak, ağız veya diş etinde yaralar ile ortaya çıkan mikrobik bir enfeksiyondur.

Uçuk tedavisi için çeşitli kremler ve doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemler düzenli şekilde uygulandığında ise uçukların kısa sürede geçtiği gözlenir.

Görüntüsüyle rahatsızlık veren uçukları çıkmaya başladığı anda o besin yardımıyla tedavi ettiğinizde büyümeden kurtulmanızı sağlayacak.

Tek damlası yetiyor…

Nadirde olsa kısa sürede ve kendiliğinden geçebilen uçuklar çoğu zaman tedavi edilmeye ihtiyaç duyar. Evde çeşitli doğal yöntemler ile de tedavi edilmesi mümkün olan uçuklar o besin sayesinde kısa sürede yok oluyor.

Sağlığımız için oldukça faydalı olan süt uçuk üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahiptir. Süt, uçuğun büyümesini ve çıkmasını önleyen en sağlıklı besindir.

Uçuğun çıkacağı bölgeye süt uygulayarak deriyi nemlendirebilir, uçuğun şiddetli ağrılarından kurtulabilirsiniz. Uygulama yapmak için pamuğa bir miktar süt damlatıp uçuğunuzun üzerinde 2-3 dakika bekletin. Bunu günde en az 2 kez tekrarlayın.

Bu yöntemi uçuğun üzerine düzenli olarak uygulamanız uçuğunuzun büyümeden geçip gitmesini sağlayacak.