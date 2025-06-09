Çin'in ihracat artışı mayısta yavaşladı

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Çin'de mayıs ayında ihracat artış hızı, ABD ile karşılıklı tarifelerle tırmanan ticaret geriliminin gölgesinde kaldı.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 316,1 milyar dolara ulaştı.

İhracat artış hızı nisandaki yüzde 8,1'lik artışın gerisinde kalırken ABD ile karşılıklı tarife artışlarının ticarette yarattığı belirsizliğin etkisi hissedilmeye devam etti.

İTHALATI AZALDI

Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

ÇİN'İN ABD'YE İHRACATI DAHA HIZLI AZALDI

Mayısta Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 34,5 azalırken nisandaki yüzde 21'lik azalmaya kıyasla daha hızlı düşüş kaydetti.

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 14,8 artarken nisandaki yüzde 20,8'lik artışın gerisinde kaldı.

Ülkenin ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti.

Çin'in ihracatı nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti.