Çin'in ihracat ve ithalatı eylül ayında beklentilerin üzerine çıktı

Dünyanın iki ekonomi devinden biri olan Çin'in dış ticaret verileri yayımlandı.

Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat ve ithalatı, ABD ile derinleşen gümrük vergileri ve diğer ekonomik anlaşmazlıklar nedeniyle eylül ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ağustos ayında yüzde 4,4 artan ihracat, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 328,8 milyar dolara ulaştı.

İTHALAT SON 17 AYIN ZİRVESİNDE

Bu dönemde ülkenin ithalatı yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 238,1 milyar dolara çıktı ve son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayında ithalat yüzde 1,3 artmıştı.

ÇİN'İN DIŞ TİCARET FAZLASI 90,5 MİLYAR DOLAR

Ülkenin eylül ayındaki dış ticaret fazlası 90,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gümrük vergileri ve ekonomik anlaşmazlıkların sürdüğü ABD'ye Çin'in ihracatı, eylül ayında yüzde 27 düşerek son aylarda görülen hızlı düşüşü sürdürdü.

Çin'in ABD'ye ihracatı da temmuzda yüzde 21,7, ağustosta ise yüzde 33,1 düştü.

ÇİN'İN İHRACATININ ARTTIĞI ÜLKELER

Öte yandan aynı dönemde Çin'in AB ülkelerine ihracatı yüzde 14,2, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 15,6, Afrika ülkelerine ihracatı yüzde 56,4 ve Latin Amerika ülkelerine ihracatı yüzde 15,2 arttı.

BEKLENTİ

Piyasanın Çin'in ihracat beklentisi yüzde 6, ithalat beklentisi ise yüzde 1,5 seviyesindeydi.