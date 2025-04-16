Trump, Çin'in kritik mineral hamlesine yüzde 245'lik vergi getirmeye hazırlanıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye gümrük tarifesi açıkladı. ABD, Çin dışında diğer ülkelerin tarifelerine 90 gün geçiş süresi tanıdı.

ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri konusunda 75'ten fazla ülke, ABD ile müzakereye hazır olduğunu dile getirdi.

ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan tek ülke Çin oldu.

ABD ve Çin arasında ise karşılıklı tarifelerle tırmanan ticaret gerilimi, küresel tedarik zincirleri, borsalar ve emtialar üzerinde etkili oldu.

KARŞILIKLI TARİFELERDE SON DURUM

Şu anda ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesi oranı yüzde 145 iken, Çin ise ABD'ye yüzde 125 vergi oranı açıkladı.

Beyaz Saray'dan yayınlanan basın açıklamasına göre Çin'in son kritik mineral hamlesi sonrası ABD'nin de yüzde 245'lik vergiyi değerlendirmeye aldığını şu sözlerle duyurdu:

Misilleme eylemlerinin bir sonucu olarak Çin, şu anda ABD ithalatına yüzde 245'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya.

ABD, DIŞA BAĞIMLI OLDUĞU KRİTİK MİNERALLERİ İNCELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek üzere Ticaret Bakanlığı’na talimat verdi.

Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle birlikte, söz konusu minerallerin ithalatının "askeri hazırlık, ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik" açısından oluşturduğu risklerin detaylı şekilde araştırılması istendi.

ÇİN'E YANIT

Bu hamlenin, Çin'in ABD’ye yönelik son ihracat kısıtlamalarına yanıt niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

180 GÜN İÇİNDE RAPOR HAZIRLANACAK

Ticaret Bakanlığı’nın, bu çerçevede 180 gün içinde raporunu hazırlayarak Beyaz Saray’a sunması ve gerekirse tarife uygulanmasını önermesi bekleniyor.

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 245'LİK TARİFE GÜNDEMDE

Çin’in nadir toprak metallerine ihracat sınırlaması getirmesinin ardından gelen bu hamleyle ABD’nin, Çin’den yapacağı ithalata yüzde 245’e varan gümrük vergileri getirmesi gündeme geldi.

ÇİN'DEN MİSİLLEME: 6 NADİR TOPRAK METALİNİN İHRACATI DURDURULDU

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, Çin’in son aylarda ABD’ye karşı attığı adımlar ayrıntılandırıldı. Pekin yönetimi, aralarında galyum, germanyum ve antimonun da bulunduğu bazı kritik madenlerin ihracatını daha önce yasaklamıştı. Bu hafta ise 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı askıya alındı.

Söz konusu hamle; küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerindeki tedarik zincirlerini doğrudan etkileyebilir.

YÜZDE 245'LİK GÜMRÜK VERGİSİ MASADA

Çin'in karşı karşıya olduğu tam tarife oranının belirtilmediği açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanıldı.

TARİFELERİN SEYRİ: ABD: 145 / ÇİN 125

Nisan ayında Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkarmıştı ve daha önce var olan yüzde 20'lik gümrük vergileriyle birleştirildiğinde toplam gümrük vergisi yükü yüzde 145'e ulaşıyordu.

Çin ise buna karşılık Amerikan mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkardı.