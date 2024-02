Ağır yaptırımlar yolda! Rekabet Kurumu, Ramazan öncesi kırmızı et sektörüne odaklandı Ramazan ayı, Ticaret Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından oruç tutulması açısından gıdaların güvenirliğine ve fiyatlarına çok önem verilen bir ay olarak dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinde et fiyatları da ayrıca takip ediliyor.

Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Rekabet Kurumu, Ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, sektörü radarına aldığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, sektörde faaliyet gösteren firmaların en ufak bir suistimalinin tespiti halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinilmeyeceği açıklandı.

Rekabet Kurumu tarafından suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceği ve buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımların uygulanacağının altı çizildi.

"Şikayetlerde artış görüldü"

Ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek vatandaşların uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurum'un kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı et piyasası takip ediliyor

Kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Küle, kırmızı et piyasasının, Kurumun yakından takip ettiği sektörler arasında olduğunu aktardı.

"2023'te 73 milyon lira idari para cezası verildi"

Küle, son birkaç yılda Kurum'a iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek, şu bilgiyi paylaştı:

Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi.

"Şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir"

Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:

Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız.

Sektörler uyarıldı: Cirolarının yüzde 10'una kadar ağır para cezası

Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)