Citi ve Goldman Sachs'ın Türkiye'ye dair enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Citi ve Goldman Sachs enflasyon verilerini değerlendirdi.

Goldman aylık enflasyondaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Citi yeni enflasyon ve faiz tahminlerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 ile ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşmişti.

TÜİK'e göre tüketici fiyatları, haziranda aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 artmıştı.

CİTİ'DEN ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

Citi tarafından yayımlanan raporda yıllık enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerileyeceği, risklerin ise yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Kurum ayrıca yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 38 seviyesinde olacağını öngördü.

GOLDMAN'DAN AYLIK ENFLASYON AÇIKLAMASI

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı notta manşet enflasyonun olumlu baz etkileriyle haziran ayındaki yüzde 35'ten temmuz ayında yüzde 33,5'e gerilediği ve yüzde 34,1 olan tahminlerinin altında gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, hizmet enflasyonunda ivmenin yavaşladığı, çekirdek enflasyonda ise hala baskının devam ettiği belirtilirken ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki devam eden normalleşmenin, aylık enflasyonu destekleyeceği ifade edildi.