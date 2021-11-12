Çocuklar için 172 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacak

Çocuklar için 172 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacak

Bakan Yanık, bu ay yapılacak ödemeyle ilgili açıklamada bulundu. Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının, akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin başladığını ve ayın 15’ine kadar tamamlanacağını açıkladı.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMDEN GERİ KALMAMASI İÇİN...

Yanık, aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu belirtti.

Bakanlık olarak çocukların korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunduklarının altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

172 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

“Bakanlık olarak çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz.

SED hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapacağız.”





"SOSYAL İMKANLARDAN GERİ KALMAMALARINI SAĞLIYORUZ"

Bakan Yanık, SED ile desteklenen çocukların sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenlediklerini belirterek, “Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz.” dedi.

Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021’den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını aktaran Derya Yanık, “Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden 18 yılda toplam 651 bin çocuğumuz yararlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.