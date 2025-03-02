Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 5 milyar lirayı aşkın teşvik

AA

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş sağlığı ve güvenliğinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği teşviki kapsamında 2019 yılından 2024'ün Kasım ayına kadar 5 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi.

“2019’DAN KASIM AYINA KADAR 5 MİLYAR LİRADAN FAZLA TEŞVİK SAĞLANDI”

Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nca çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.

2024'TE SAĞLANAN DESTEK:

Işıkhan, geçen yıl ocak-kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin söz konusu teşvikten yararlandığını ve toplam 108 milyon 852 bin 618 liralık destek sağlandığını bildirdi.