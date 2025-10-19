Çorum'da çeltikler sonbahar güneşinde kurutuluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'un Kargı ilçesinde, çeltiklerin bir hafta sürecek kurutulma işlemleri imece usulüyle yapılıyor.

Tarlalarını nisan ayında Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, yaklaşık 6 aylık zahmetli sürecin ardından mahsullerini hasat etti.

İmece usulüyle yapılan kurutma işleminde çiftçiler, zorlu geçen üretim sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

"VERİM DÜŞÜK"

İlçede ailesiyle çiftçilik yapan 30 yaşındaki Mustafa Alperen Aktepe, bu yıl hava şartları dolayısıyla verimlerin düşük olduğunu söyledi.

"HASAT SÜRECİ TAMAMLANDI"

Hasat sürecinin tamamlandığını belirten Aktepe, "Kurutma sürecimiz devam ediyor. Bu yıl gerek hava şartları gerekse Kızılırmak'ın tuzluluğu gibi sebeplerden dolayı verim yüzde 30 oranında düşük. Burada 250 dönüm arazi ekiyoruz. Bizim gözlemlediğimiz yüzde 30 civarında verim düşüklüğü var. Devlet henüz çeltik alım fiyatını açıklamadı. İnşallah bu yıl da çeltik para edecek gibi görünüyor." dedi.

"EKİMİ ZORLU"

İlçede 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Fatih Aktepe ise çeltik ekiminin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: