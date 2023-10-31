AA & Ensonhaber

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan desteklere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki KOBİ'ler için yeni kredi paketinin uygulamaya alındığını belirterek şunları söyledi:

İşletme başına 200 bin ile 700 bin lira arasında faizsiz kredi

KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketine devreye alıyoruz. İşletme başına 200 bin ile 700 bin lira arasında faizsiz kredi sağlıyoruz. Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemizi iş dünyamızı da dahil ediyoruz. Tedarik zincirinde yaşayan aksamalardan kaynaklı enflasyon oranını asgari orana düşürmek için yapmış oludğumuz birliktelik çağrımızdır. Otomobil gibi fahiş fiyat balonunun oluştuğu kimi sektörlerde dengelenme başladı. Konut sektöründe de benzer tablonun ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Enflasyon sorununu daha önce başardığımız gibi yeniden tek haneye indireceğiz.



Bölgemizde patlak veren yeni kriz ve çatışmalar işimizi zorlaştırsa da Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye sahibiz. Milletimizin bize ve ekonomi yönetimimize güvenine devam etmesini istiyoruz.