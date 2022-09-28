Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartlara göre vatandaşlara arsa verip kendi evlerini yapmalarını sağlayabileceklerini, bunun için 1 milyon arsa vermeyi planladıklarını söyledi.

CNN Türk - Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularının yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinde gelinen son durumla ilgili bilgi verirken, arsa alıp kendi evini yapmak isteyenlere yönelik farklı bir projenin de olduğunu açıkladı:

"Sosyal konut projesinde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz"

"Kılıçdaroğlu garanti istediğine göre daire ihtiyacı var. Buyursun. Biz ilk defa bu alana girmiyoruz ki 1 milyon 250 bin konut yaptık, kendimizi ispatladık. Kemal Bey dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Biz attığımız bu adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerin başvurusu 1 milyon 715 bin. Gençler bile bu işi senden daha iyi kavramış durumda. İlk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda temelleri atmak. En kısa zamanda kura tarihlerimizi de açıklayarak bu adımları atacağız."

"Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

"Bir şey daha yapma durumumuz var. Arsamı alır, evimi kendim yaparım diyenlere mevcut rakamı artırmak sureti ile kuraya tabi tutarak istiyoruz ki vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.

Kura çekiminden önceye yetiştireceğiz çalışmayı. Ben dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim, çalışmaları başlat, bunun duyurusunu yapalım. Biz seçim sonrası ikinci bir etabı başlayabiliriz demiştim. Şartlar bizi öyle bir zorluyor ki arsalar verelim, vatandaşımız kendisi yapsın diyoruz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim parasal olarak bir sıkınıtmız yok. Biz bunları yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz VİDEO