Antalya'da tekne sahipleri arasında kavga: Tekmeler havada uçuştu Tekne sahipleri arasında çıkan iskelede tekne bağlama kavgasında birbirine giren taraflar olay yerindeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılırken, yaşanan kavgada 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

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DHA

Antalya'da tekne sahipleri arasında hareketli anlar yaşandı.

Alanya ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında tekne bağlama yeri nedeniyle tartışma yaşandı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine olaya M.A.Y.'nin oğlu C.Y., çalışanlar ve M.D.'nin oğlu H.D., kardeşi A.D. dahil oldu.

Bölgedeki tekneciler ve vatandaşlar tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güçlükle ayırdı.

6 kişi yaralandı

Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

O anlar kamerada

Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)