Antalya'da tekne sahipleri arasında hareketli anlar yaşandı.
Alanya ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında tekne bağlama yeri nedeniyle tartışma yaşandı.
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine olaya M.A.Y.'nin oğlu C.Y., çalışanlar ve M.D.'nin oğlu H.D., kardeşi A.D. dahil oldu.
Bölgedeki tekneciler ve vatandaşlar tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güçlükle ayırdı.
6 kişi yaralandı
Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
O anlar kamerada
Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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