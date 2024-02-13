Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile ticaret hacmi 50 milyar doların üzerine çıkartılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul ederek emirliklerle var olan 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini aktardı.

AA

Dünya Hükümetler Zirvesi nedeni ile Dubai'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada, uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.

"İkili ticaret geçen yıl 20 milyar doları aştı"

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtiği konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

İkili ticaret geçen yıl yüzde 112 artışla 20 milyar doları aşmıştır. Bugün Türkiye'de 600'e yakın BAE sermayeli şirket bulunuyor. Emirliklerde ise 100 civarında Türk sermayeli firma bulunuyor. Çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki 5 yılda bu rakamın 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. BAE'ne 90 günlük vize muafiyeti kararı bu gelişmenin yansımasıdır. Emirliklerden gelen yatırımcılara her türlü desteği vereceğimizi iletiyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)